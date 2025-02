Conheça o deputado estadual Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na tarde desta terça-feira (18), a abertura da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Essa foi a primeira sessão sob a presidência do deputado estadual Alex Redano(Republicanos).

O atual presidente Alex Mendonça Redano ou, como é mais conhecido no mundo da política, Alex Redano, nasceu na cidade de Ramilândia, no Estado do Paraná. Filho de Jaime Mendonça Alves e Mercia Redano, ele passou a utilizar um sobrenome da mãe quando começou a ministrar cursos de modelo e manequim e a proferir palestras.

Foram vários anos atuando com a promoção de eventos em nosso Estado como: bailes, shows de acrobacia de motos e outros eventos. Foi nesse ramo que se tornou conhecido, em especial, na região do município de Ariquemes, sendo estimulado a começar a carreira política. Assim, em 2004 se candidatou a vereador, sendo eleito com 600 votos. Foi o mais votado de sua coligação.

Diálogo

Durante dois anos ele tentou conciliar a tarefa de vereador com a de promotor de eventos, mas não foi possível. Assim, passou a se dedicar inteiramente à política, trabalhando, especialmente, com projetos sociais.

Em 2008 foi reeleito, com 900 votos. Em 2012, mais uma reeleição para vereador, com 1.312 votos. Com a credibilidade em alta, em 2014 se elegeu deputado estadual com 9.272 votos. Ocupou o cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, coisa rara em se tratando de deputado que estava no primeiro mandato.

Alex Redano levou muitos recursos para Ariquemes e a grande região do Vale do Jamari. Em 2019 foi reeleito com 13.233 votos e na sequência da posse, foi eleito, com 24 votos para ocupar o mandato de Presidente da Assembleia Legislativa no biênio 2021/2022.

Ele assumiu novamente a presidência da Casa de Leis, no último dia 3 de fevereiro para o segundo biênio da 11ª Legislatura. Alex Redano é a certeza que o diálogo entre os três poderes e a comunidade será uma constante.

Texto: Ivan Frazão | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO