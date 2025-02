Deputado Pedro Fernandes destina R$ 400 mil para melhorias no sistema de abastecimento de água em Monte Negro

Atendendo à solicitação do vereador Geraldo da Caerd, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou R$ 400 mil para aprimorar a infraestrutura e o suporte operacional na distribuição de água no município de Monte Negro. O investimento tem como objetivo otimizar o abastecimento, garantindo mais eficiência e qualidade no fornecimento de água potável à população.



Do montante total, R$ 200 mil foram viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Pedro Fernandes, enquanto os outros R$ 200 mil foram assegurados pelo presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão da Silva, que firmou o compromisso de complementar o recurso para fortalecer a estrutura da companhia no município.



A iniciativa foi consolidada durante uma reunião com Walmir Brito, coordenador comercial da Caerd, e Nestor Borralho, diretor financeiro da companhia, reforçando a importância da parceria entre o Poder Legislativo e a Caerd para solucionar uma demanda essencial da população de Monte Negro.



“A água é um bem essencial, e garantir a melhoria do sistema de abastecimento em Monte Negro é um compromisso que assumimos para atender às necessidades da população. Esse investimento vai fortalecer a estrutura da Caerd, melhorar o fornecimento de água potável e dar mais segurança operacional ao serviço prestado”, destacou Pedro Fernandes.



O parlamentar enfatizou que a união de esforços entre o Legislativo e a Caerd foi fundamental para viabilizar o recurso e atender às necessidades do município. “O abastecimento de água é um serviço básico e essencial para a qualidade de vida das famílias. Com o apoio do vereador Geraldo e a parceria com a Caerd, conseguimos garantir esse investimento, que trará impactos positivos para toda a população de Monte Negro”, afirmou.



Pedro Fernandes reafirmou seu compromisso em seguir trabalhando para fortalecer a infraestrutura dos municípios rondonienses, promovendo melhorias que impactem diretamente a vida dos cidadãos. “Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Seguiremos atuando para que mais investimentos cheguem a Monte Negro e a outros municípios do estado”, concluiu.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar