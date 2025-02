Ieda Chaves reforça a importância da colaboração na educação para o desenvolvimento de Rondônia

Na manhã desta terça-feira (18), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou do Encontro “Rondônia pela Educação: Diálogos com as Novas Gestões Municipais”. O evento, promovido pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação em Rondônia (Gaepe-RO), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc/RO) e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), reuniu diversas autoridades e profissionais da área da educação no auditório de um hotel, em Porto Velho.



Em seu discurso, a parlamentar ressaltou a importância da colaboração entre todos os envolvidos na causa da educação, desde os municípios até o governo estadual e os órgãos de controle. "É muito significativo estar aqui, exatamente hoje, que é o primeiro dia que eu estou como presidente da Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa", declarou Ieda Chaves, que também destacou o momento de crescimento econômico que Rondônia atravessa, desde 2022, com o Produto Interno Bruto (PIB) do estado superando a média nacional (14,83%/11,85%, em relação ao ano anterior).



A deputada enfatizou que a educação é o principal motor para transformar a realidade de Rondônia com a colaboração de todos à causa, que é fundamental investir os recursos arrecadados com impostos e o superávit do estado na formação das crianças e jovens.



"E a educação é realmente o que vai transformar por onde nós vamos. Então, isso é muito importante que a gente possa estar juntos e fazer essa interlocução entre os municípios, entre o Estado e porque se invista em educação sempre, porque é lá que vão crescer as nossas crianças, é ali que essas crianças vão ser o nosso futuro", afirmou Ieda Chaves, que se colocou à disposição para intermediar o diálogo entre os diferentes níveis de governo e auxiliar na superação das dificuldades enfrentadas pela área da educação.



Por fim, Ieda Chaves colocou-se à disposição de todos que estão envolvidos diretamente na causa educacional e falou sobre o “olhar” importante para desenvolver a educação e através dela continuar o desenvolvimento do Estado.



Engajamento



Segundo a secretária adjunta da Seduc/RO, Débora Raposo , o encontro fortalece os relacionamentos entre os presentes e relembra compromissos firmados, avaliação de dados, além da potencialização de recursos. “Neste evento vamos trabalhar as políticas públicas de educação para o estado de Rondônia como a alfabetização, ICMS educacional, as avaliações que ocorrem aqui no estado como prioridade que é o Sistema de Avaliação Educacional do Estado (Saero) que é relevante para os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, disse.



Enquanto isso, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Paulo Curi Neto, destacou que a proposta do evento é engajar gestores municipais e secretários de educação em torno dos programas educacionais já existentes, fortalecer o compromisso com a governança intersetorial e promover a continuidade do diálogo e da articulação organizada pelo Gaepe-RO.



Temáticas



No encontro, estiveram prefeitos e secretários municipais de educação dos 52 municípios de Rondônia. A programação conta com temáticas sobre equidade racial, educação inclusiva e educação infantil, relacionadas a compromissos firmados na Carta de Compromisso Pela Educação em Rondônia, assinada em 2025, Alfabetização e Financiamento Educacional. Além disso, transporte escolar e programas federais para a educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), entre outras temáticas.



Encerramento e outras parcerias



O evento que encerra amanhã (19), conta ainda com a representação do Instituto Articule, do Ministério Público de Contas (MPC), o Ministério Público de Rondônia (MP) e a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE).

Texto: Etiene Gonçalves (colaboração: Elaine Santos e Instituto Articule)

Foto: Júlio André | Seduc