Governo atende pedido de Jean Oliveira e recupera trechos críticos da RO-135 entre Vila Marcão e Izidolândia

Atendendo à indicação do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), autorizou a recuperação emergencial de trechos críticos na RO-135, no trecho que liga os distritos de Vila Marcão, Izidolândia e Porto Rolim do Guaporé, no município de Alta Floresta d’Oeste. O pedido para a melhoria da via foi intermediado pela vereadora Tia Fia, que encaminhou a demanda dos moradores ao parlamentar.



“A rodovia que interliga Alta Floresta aos distritos e ao restante do Estado é fundamental, pois tem um grande fluxo de veículos leves e pesados, transportando a produção agrícola, estudantes e turistas. Assim que recebi a solicitação da vereadora Tia Fia, entrei em contato com o governador coronel Marcos Rocha, que prontamente atendeu ao pedido. A equipe do DER segue trabalhando até mesmo nos fins de semana para garantir a trafegabilidade das rodovias primárias na região da zona da Mata”, destacou o deputado Jean Oliveira.



A vereadora Tia Fia ressaltou que a manutenção e recuperação da rodovia beneficiam diretamente os produtores da região. “Aproveito a oportunidade para agradecer ao deputado Jean Oliveira, ao governador coronel Marcos Rocha e a toda a equipe do DER por atenderem à minha solicitação. Essa manutenção é essencial para garantir o direito de ir e vir dos moradores e também para o escoamento da produção agrícola”, afirmou.



O chefe da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, explicou que, apesar das fortes chuvas que atingiram a região, as equipes seguem trabalhando na remoção de atoleiros, valetas e buracos causados pela água. “Nossos servidores são verdadeiros guerreiros, que não medem esforços para restabelecer a trafegabilidade da rodovia. Estamos aplicando revestimento primário (encascalhamento), realizando o patrolamento e a limpeza de saídas d’água e bueiros ao longo da via”, explicou.



A recuperação da RO-135 é uma ação essencial para garantir segurança e melhores condições de tráfego, reforçando o compromisso do deputado Jean Oliveira e das autoridades envolvidas com a infraestrutura e o desenvolvimento do município.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar