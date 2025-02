Eyder Brasil destaca segurança, saúde e assistência social em entrevista

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) participou do programa Conexão Rondoniaovivo, apresentado pelo jornalista Ivan Frazão, onde abordou temas essenciais para o estado, como segurança pública, saúde, assistência social e agricultura familiar. O parlamentar também destacou sua atuação na Assembleia Legislativa e as mudanças em sua gestão neste novo mandato.



Eyder comentou sobre sua experiência durante o período afastado da Assembleia, destacando que utilizou o tempo para estudar e aprimorar sua visão sobre a gestão pública. Ele ressaltou que, neste mandato, tem acompanhado as demandas da população com mais proximidade, desde a identificação do problema até a busca por soluções concretas.



Como presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado foi questionado sobre os recentes ataques em Porto Velho, incluindo ônibus incendiados por facções criminosas. Ele afirmou que a violência é reflexo de anos sem o devido combate ao crime organizado. "Se há 10 anos tivéssemos enfrentado essa situação com mais rigor, talvez hoje a população não estivesse passando por isso", pontuou. Eyder defendeu ações estruturais, como mais educação, segurança e infraestrutura para comunidades vulneráveis, citando os condomínios Orgulho do Madeira e Morar Melhor, onde já atuou. "É preciso levar escolas, hospitais e, principalmente, postos de polícia para essas regiões", completou.



Na área da saúde, Eyder Brasil revelou que tem R$ 6 milhões em emendas parlamentares para destinar ao setor, ressaltando que políticas públicas efetivas são essenciais para garantir atendimento de qualidade e duradouro para a população.



Outro ponto abordado foi a assistência social, com ênfase no apoio às mães atípicas, e crianças com necessidades especiais. Ele ressaltou as dificuldades que essas famílias enfrentam diariamente e a necessidade de um suporte mais estruturado do poder público. "Precisamos nos colocar no lugar dessas mães, entender seus desafios e garantir que tenham acesso à saúde, educação e assistência humanizada", afirmou.



Sobre o Baixo Madeira, o parlamentar revelou que já colocou suas emendas à disposição do prefeito Léo Moraes e que pretende atuar em parceria para levar benefícios à população da região.



Eyder também destacou sua recente visita à Coopavel 2025, onde buscou conhecer novas tecnologias para fortalecer a agricultura familiar em Rondônia. "Precisamos trazer mais inovação para o setor e apoiar os pequenos produtores, que são fundamentais para a economia do estado", disse.



Ao finalizar a entrevista, o deputado agradeceu a oportunidade e destacou sua dedicação em buscar melhorias concretas para Rondônia. "Nosso mandato é para servir ao povo, e estamos aqui para trabalhar por avanços reais", concluiu.

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria Parlamentar