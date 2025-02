Ieda Chaves ouve demandas de três municípios e prevê investimentos

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) realizou visitas a três cidades de Rondônia, na última quinta-feira (13), onde se reuniu com autoridades locais, lideranças e comunidades para atender às demandas de cada região. Na lista, Primavera de Rondônia, Pimenta Bueno e Presidente Médici.



Em Primavera de Rondônia, Ieda Chaves esteve reunida com o prefeito Lucas Nunes (PL) e o secretário de Administração, Uelinton Ramos. Na ocasião, ouviu as necessidades do município, considerado um dos mais distantes e um dos menores do estado.



“Ouvi as dificuldades apresentadas pela gestão neste início de mandato. Atualmente, a população local carece de ambulâncias no posto de saúde, principalmente as de tipo UTI. Me comprometi em analisar a solicitação e como contribuir para resolver essa situação”, falou a deputada. Já Ramos expressou sua satisfação em receber a parlamentar durante a agenda externa.



Pimenta Bueno



Em Pimenta Bueno, Ieda Chaves conversou com lideranças locais e se reuniu com a vice-prefeita, Pra. Marciane Stocco (PSD), e a secretária municipal de Saúde, Andreia Ferreira Sampaio. Durante o encontro, foram apresentados os desafios da cidade, como a falta de medicamentos, veículos e a necessidade de melhorias nas rodovias estaduais.

“Fiz o compromisso de buscar soluções para essas questões e, em breve, retornarei à cidade para entregar um trailer odontológico, fruto de uma emenda parlamentar do ano passado, orçado em R$ 200 mil”, informou.



Na agenda, também concedeu entrevista ao jornalista Josafá Xavier, da Rede TV, onde prestou contas de seus dois anos de mandato.



Presidente Médici



O prefeito de Presidente Médici, Sérgio Pedro da Silva (Serjão), do PL, o vice-prefeito Marlon Vicente e a secretária de Assistência Social, Eliete Lincenko, também tiveram a oportunidade de um encontro com Ieda Chaves. Na ocasião, apresentou demandas locais, além de duas mulheres que atuam na causa animal e que, agora, poderão contar com o apoio da deputada, que tem, entre suas bandeiras, a causa pet.



“As visitas serviram para que a gente pudesse conhecer de perto as demandas de cada região e firmar compromisso em contribuir na resolução de gargalos nos municípios”, concluiu Ieda Chaves.



Texto: Etiene Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlamentar