Veículo acessível para transporte de pacientes é entregue pela deputada Cláudia de Jesus, em Presidente Médici

Uma van com capacidade para transportar 15 passageiros foi entregue para prefeitura da cidade de Presidente Médici na manhã desta segunda-feira (17). O recurso financeiro para compra do veículo foi autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) por meio de emenda parlamentar. O carro vai auxiliar no transporte de pacientes entre Porto Velho e Presidente Médici. O valor investido totaliza R$ 325 mil.



"É com muita alegria que estamos entregando esse veículo para a saúde da cidade que vai auxiliar muitos pacientes, inclusive aqueles que estão no tratamento de hemodiálise. Quero agradecer o trabalho do prefeito Sérgio do Skinão e toda sua equipe. E principalmente da ex-prefeita, Lurdinha do Sindicato que nos trouxe essa demanda e se preocupa com o bem-estar da população", falou a deputada.



A van tem capacidade para transportar 15 pacientes e um elevador para o transporte de cadeirantes (PCDs). O transporte atende pessoas que precisam de mobilidade para tratamento de cardiologia, oncologia, exames médicos como tomografia, ressonância entre outras comorbidades.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto:Alois Andrade | Assessoria Parlamentar