Após pedido do deputado Dr. Luís do Hospital, tapa-buracos na RO-464 é iniciado

A operação tapa-buracos na RO-464, rodovia que liga Jaru ao distrito de Tarilândia, já está em andamento, trazendo melhorias para a mobilidade e segurança viária da região. A recuperação da estrada foi iniciada após um pedido do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, que esteve no Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e solicitou ao diretor-geral do órgão, Éder Fernandes, urgência na execução dos reparos.

Atendendo à demanda, o governo do Estado deu início aos trabalhos na semana passada, visando reduzir os impactos causados pelas más condições da via e garantir um tráfego mais seguro para motoristas e produtores que utilizam o trecho diariamente. O deputado Dr. Luís do Hospital acompanhou de perto o andamento dos serviços e destacou a relevância da obra para a população.

"A recuperação dessa rodovia é fundamental para garantir a segurança dos motoristas e melhorar a trafegabilidade, especialmente para os produtores que dependem dessa estrada para o escoamento da produção. Melhor infraestrutura significa mais desenvolvimento para a região, facilitando o transporte de mercadorias e promovendo qualidade de vida para quem utiliza a via diariamente", ressaltou o parlamentar.

O deputado também enfatizou o compromisso do governador Marcos Rocha com o desenvolvimento do estado, destacando a importância da atuação do Executivo para a realização de obras essenciais. "O governador tem sido um grande parceiro na melhoria da infraestrutura de Rondônia, demonstrando agilidade e eficiência na solução de demandas urgentes. A recuperação da RO-464 é um exemplo claro do compromisso da gestão estadual com o bem-estar da população e o fortalecimento da economia local", afirmou.



Além disso, Dr. Luís do Hospital agradeceu ao diretor do DER, Éder Fernandes, pelo empenho na execução da obra e pelo compromisso contínuo com a manutenção da malha viária estadual. Segundo o deputado, a recuperação das estradas é um fator essencial para a segurança dos condutores e o impulsionamento do desenvolvimento regional.



"Essa parceria entre Legislativo e Executivo tem sido fundamental para levar melhorias concretas à população. Seguimos trabalhando para garantir mais infraestrutura e melhores condições de vida para todos os rondonienses", concluiu o parlamentar.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto:Assessoria Parlamentar