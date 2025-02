Deputado Jean Oliveira e vereadora Tia Fia garantem recuperação emergencial da Linha 160 em Alta Floresta

As fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata nos últimos dias provocaram diversos pontos críticos de atoleiros, dificultando o tráfego na Linha 160 (RO-135), via essencial que liga os municípios de Alta Floresta d’Oeste e Novo Horizonte d’Oeste. Para solucionar o problema, o deputado estadual Jean Oliveira (MDB), atendendo à solicitação da vereadora Tia Fia (Elisangela Rack dos Santos), acionou a 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), que prontamente realizou os reparos nesta segunda-feira (17).



“A Linha 160 é fundamental para o escoamento da produção agropecuária e para o deslocamento da população. Assim que a vereadora Tia Fia me comunicou sobre as condições da estrada, mobilizei o DER para garantir os reparos necessários. Agradeço a cada servidor da regional do DER da Zona da Mata e ao governador Coronel Marcos Rocha por atenderem ao nosso pedido, bem como à vereadora Tia Fia, que tem acompanhado de perto as demandas de Alta Floresta”, destacou Jean Oliveira.



O residente da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, informou que as intervenções foram realizadas com agilidade para restabelecer a trafegabilidade da via e garantir o direito de ir e vir da população. “Nossa equipe está empenhada, trabalhando inclusive nos finais de semana. No domingo (16), concluímos os reparos na Rodovia 135, no trecho entre Vila Marcão e Izidolândia, eliminando os pontos críticos”, afirmou.



“A Linha 160 é uma via essencial para nossa população, e as condições em que se encontrava estavam prejudicando o trânsito e a rotina dos moradores. Assim que recebi as reclamações, busquei apoio do deputado Jean Oliveira, que prontamente acionou o DER para solucionar o problema. Agradeço ao deputado pela parceria e ao Governo do Estado por atender essa demanda com urgência. Seguimos trabalhando para garantir melhores condições para nossa população”, comentou a vereadora Tia Fia.



Com essa ação emergencial, o tráfego na Linha 160 foi restabelecido, beneficiando moradores, produtores rurais e todos que dependem da via para suas atividades diárias.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar