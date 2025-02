Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 toma posse na Assembleia Legislativa de Rondônia

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para o segundo biênio da 11ª Legislatura, composta por sete deputados, tomou posse na tarde desta segunda-feira (3). Os trabalhos da Casa Legislativa serão conduzidos pelo deputado Alex Redano (Republicanos), que assumiu a presidência.



A mesa de autoridades da sessão especial foi composta pelo deputado Jean Oliveira (MDB), vice-presidente no biênio 2023/2024; o governador do estado, Marcos Rocha (União Brasil); o desembargador Raduan Miguel Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia; o conselheiro Wilber Carlos Coimbra, presidente do Tribunal de Contas do estado; e o promotor de Justiça Alexandre Jésus, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.



Os deputados Cirone Deiró (União Brasil) e Jean Mendonça (PL) foram convidados para atuarem como 1º e 2º secretários da sessão. Além de Porto Velho, a cerimônia contou com a presença de autoridades de cidades do interior, bem como de familiares e amigos dos parlamentares que assumiram cargos na Mesa Diretora.



Após a composição da mesa de autoridades, sob a regência da maestrina Lívia Farias, o coral Vozes do Legislativo apresentou o Hino Nacional, o Hino de Rondônia e a música “Porque Ele vive”, composição de Glória Gaither.



As autoridades destacaram que a harmonia e a união entre os poderes em Rondônia têm sido imprescindíveis para o desenvolvimento do estado. Ressaltaram que a Alero representa os anseios da população, sendo o local onde acontecem os debates democráticos, em busca do bem comum.



“A Assembleia Legislativa é um dos pilares fundamentais da democracia. Seu papel vai além da elaboração de leis. É aqui que se dá voz ao povo, que se busca a justiça social e se constrói o futuro do nosso estado”, enfatizou o desembargador Roosevelt Queiroz Costa, decano da Corte do Tribunal de Justiça de Rondônia.



O 1º secretário da sessão, Cirone Deiró, leu o termo de posse, que foi assinado pelos membros da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026:



Presidente: Alex Redano (Republicanos)

1° Vice-presidente: Laerte Gomes (PSD)

2° Vice-presidente: Rosângela Donadon (União Brasil)

1º Secretário: Alan Queiroz (Podemos)

2° Secretário: Cássio Gois (PSD)

3° Secretário: Edevaldo Neves (PRD)

4° Secretário: Marcelo Cruz (PRTB)



Os membros da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 destacaram o trabalho desenvolvido pelo presidente anterior, Marcelo Cruz (PRTB), e ressaltaram a responsabilidade de assumirem os cargos, comprometendo-se ainda mais com a população. Também falaram sobre a união entre pessoas e instituições em prol da solução dos problemas do estado.



O presidente, Alex Redano, enfatizou que o diálogo será uma premissa de sua gestão e falou sobre alguns projetos que pretende desenvolver à frente da Mesa Diretora, como as Assembleias Itinerantes, em parceria com outros poderes, para oferecer serviços essenciais à população.



“Eu peço a Deus que me dê sabedoria, me dê discernimento, para conduzir de forma reta, íntegra e que, realmente, este Parlamento transforme a vida das pessoas; que seja um Parlamento voltado para as pessoas que mais precisam”, declarou Redano.



As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) ou YouTube.