Van Hattem defende combate à corrupção e diz que Câmara está rebaixada na relação entre Poderes

O candidato do partido Novo à Presidência da Câmara, deputado Marcel Van Hattem (RS), apresentou suas propostas caso eleito, defendendo pautas como a redução de impostos e o combate à corrupção.

O parlamentar gaúcho afirmou que a Câmara está humilhada e rebaixada na relação entre Poderes. "Nosso voto conjunto vale menos do que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal", disse.

Van Hattem também defendeu o impeachment do presidente Lula e a aprovação da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 (PL 2858/22).

Para o deputado, há perseguição contra parlamentares da oposição. Van Hattem citou o caso de seu indiciamento pela Polícia Federal , no ano passado, por críticas feitas em discursos no Plenário à atuação de um delegado da Polícia Federal.

Ele também cobrou do candidato Hugo Motta (Republicanos-PB) se este se comprometerá, caso eleito, a atender os temas citados. "Ele se comprometerá com a redução de impostos do Brasil? Os últimos anos foram de aumento de impostos", disse Van Hattem.