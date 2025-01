Polícia Civil entrega veículos a delegacias do interior

A Polícia Civil do Acre (PCAC) recebeu, no início desta semana, novos veículos destinados ao reforço das atividades investigativas e operacionais nos municípios do interior. A entrega faz parte do investimento realizado pelo governo do Estado para modernizar a frota da instituição.

Novos veículos entregues às delegacias de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul fortalecem as investigações e serviços essenciais na região. Foto: cedida

A ação faz parte de um pacote de investimentos iniciados em dezembro, quando o governador Gladson Cameli entregou 47 veículos à Polícia Civil. O lote de veículos entregues ao longo desse período inclui viaturas caracterizadas, viaturas descaracterizadas e rabecões (destinados ao transporte de cadáveres), com o objetivo de reforçar a estrutura logística da instituição, que desempenha um papel fundamental na segurança pública.

Na segunda-feira, 27, foram entregues veículos para as delegacias de Tarauacá e Feijó, incluindo um rabecões, atendendo a uma necessidade essencial da região. Já na terça-feira, a entrega se deu em Cruzeiro do Sul, beneficiando as forças de segurança local com automóveis para investigação e operações policiais.

Rabecões para o transporte de cadáveres atendem necessidade essencial da região. Foto: cedida

Além disso, os carros entregues para investigação serão direcionados às delegacias de diversas localidades, incluindo Tarauacá, e servirão para apoiar as investigações conduzidas pelos agentes de polícia. A ação visa proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais de segurança pública, o que contribui diretamente para o aumento da eficiência nas investigações e no combate ao crime.

“A distribuição desses novos veículos representa um avanço significativo na melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil. O investimento na frota da instituição vai ao encontro da nossa missão de garantir a segurança e o bem-estar da população acreana. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo apoio contínuo, que tem sido essencial para o fortalecimento da nossa estrutura e a realização do nosso trabalho”, destacou o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel.

