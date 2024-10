Polícia Civil do Acre participa do Congresso de Operações Policiais Internacional

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está marcando presença no Congresso de Operações Policiais (COP) Internacional, evento que acontece entre os dias 16 e 18 de outubro. O congresso, amplamente reconhecido no setor de segurança pública, reúne especialistas e profissionais do Brasil e de diversas partes do mundo para trocar experiências e discutir novas práticas operacionais.

Comitiva da Polícia Civil do Acre participa do Congresso de Operações Policiais (COP) Internacional, trazendo inovações para o combate à criminalidade no estado. Foto: cedida.

A comitiva da Polícia Civil do Acre é liderada pelo delegado-geral José Henrique Maciel e inclui o delegado adjunto Cleylton Videira e o titular da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Lawrence Moura. A participação no evento tem como objetivo aprimorar as práticas policiais no estado, integrando inovações tecnológicas e novas metodologias de abordagem que aumentem a eficiência no combate à criminalidade.

O delegado-geral destacou a importância de eventos como o COP Internacional para o fortalecimento da segurança pública no Acre. “A participação da Polícia Civil do Acre neste congresso reforça nosso compromisso com a atualização contínua de nossos métodos operacionais e com o intercâmbio de conhecimento entre diferentes forças policiais. O COP Internacional é uma excelente oportunidade para absorvermos novas tecnologias e técnicas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, visando sempre a melhoria da segurança e o combate efetivo ao crime”, enfatizou.

Da esquerda para a direita: delegado adjunto da Polícia Civil do Acre, Cleylton Videira; delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur José Dian; delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel; e diretor de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Filho, durante o Congresso de Operações Policiais (COP) Internacional. Foto: cedida.

Um dos principais objetivos do COP Internacional é promover a integração entre as forças de segurança pública, trazendo atualizações sobre práticas inovadoras, o uso de novas tecnologias e estratégias de policiamento que possam ser adaptadas aos diferentes contextos de criminalidade. A participação da PCAC reforça o compromisso da instituição com a inovação, a formação contínua de seus profissionais e a valorização do conhecimento, aspectos essenciais para enfrentar os desafios da segurança pública na atualidade.

O evento ocorre em um momento crítico para o debate sobre a segurança pública no país, ressaltando a necessidade de discutir soluções eficazes para proteger a sociedade e manter a ordem em tempos de crescentes desafios.

The post Polícia Civil do Acre participa do Congresso de Operações Policiais Internacional appeared first on Noticias do Acre .