Polícia Civil do Acre chega a 76% de eficiência na localização de pessoas desaparecidas

No primeiro trimestre de 2024, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Inteligência, instalou uma força-tarefa para produzir conhecimento referente ao desaparecimento de pessoas e passou a monitorar os dados de forma sistemática.

Em 2024, a PCAC aumentou a efetividade na localização de pessoas desaparecidas para 76%. Arte: Departamento de Inteligência/ PCAC,

Nos anos de 2023 e 2024, foram registrados, respectivamente, 386 e 377 boletins de ocorrência noticiando o desaparecimento de pessoas.

Ao comparar o número de boletins de ocorrência registrados em 2023 e 2024, percebe-se uma redução de 2% nas notificações relacionadas ao desaparecimento de pessoas. A força-tarefa da Polícia Civil localizou 215 pessoas em 2023 e 288 em 2024.

Proporcionalmente, a força-tarefa instalada pela PCAC no Departamento de Inteligência resultou em uma efetividade de 56% em 2023 e 76% em 2024, representando um aumento de 20% na comparação entre os dois últimos anos.

“Os dados apresentados refletem o compromisso da instituição em intensificar os esforços para localizar pessoas desaparecidas e oferecer respostas às famílias. Em 2024, alcançamos uma taxa de efetividade de 76%, representando um aumento significativo de 20% em relação ao ano anterior”, disse o diretor do Departamento de Inteligência, Dr. Nilton Boscaro.

O diretor ressaltou ainda que esse resultado só foi possível graças à instalação da força-tarefa, que aprimorou o monitoramento, a análise de dados e as estratégias de localização. “Continuaremos empenhados em ampliar essa efetividade e trabalhar de forma integrada com as delegacias competentes para esclarecer todos os casos e garantir que nenhuma pessoa desaparecida seja esquecida”, enfatizou.

As diligências realizadas pelo Departamento de Inteligência continuam em andamento. Até o momento, foram confirmados os desaparecimentos de 14 pessoas em 2023 e 38 em 2024.

