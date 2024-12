Agentes da Polícia Civil do Acre concluem curso avançado de atirador em São Paulo

Os agentes da Polícia Civil do Acre (PCAC) Roberto Paschoal e Márcio Meireles, integrantes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/AC), concluíram com êxito o 2º Curso de Atirador Designado (2º CAD). Promovido pelo Grupo Especial de Reação (GER) da Polícia Civil de São Paulo, a formação foi realizada entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, reunindo operadores especializados de diversas regiões do Brasil.

Policiais da Core/AC recebem treinamento especializado em operações táticas, incluindo disparos embarcados em veículos e helicópteros. Foto: cedida

Com uma carga de cem horas, o treinamento abordou temas como uso e emprego do atirador designado em operações com blindados, reconhecimento de alvos, precisão em disparos a distâncias variadas, operações embarcadas em veículos e helicópteros e planejamento operacional, entre outros. O objetivo é aprimorar a capacitação dos participantes para atuar em missões policiais de alta complexidade.

A atual gestão da Polícia Civil do Acre tem se destacado pelo investimento contínuo em seus policiais, promovendo capacitações, cursos especializados e a modernização de equipamentos e métodos de trabalho. Esse compromisso tem elevado o nível de excelência na segurança pública e fortalecido a atuação da instituição em todo o estado.

De acordo com o coordenador da Core/AC, Lawrence Davi de Mora, a participação dos agentes reflete o comprometimento da Polícia Civil em investir na qualificação de seu efetivo. “Essa formação é essencial para equipar nossos agentes com técnicas de ponta e fortalecer nossa capacidade operacional em situações críticas. A presença dos nossos policiais nesse curso demonstra a busca constante pela excelência em segurança pública”, destaca.

Agentes Roberto Paschoal e Márcio Meireles, da Core/AC participam do 2º Curso de Atirador Designado em São Paulo (SP). Foto: cedida

O 2º CAD foi uma iniciativa do Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais (CNCOPE), com o propósito de disseminar a técnica do atirador designado no âmbito das forças de segurança do Brasil.

A conquista de Paschoal e Meireles fortalece a expertise da Core/AC, que segue como referência no estado para ações táticas e de resposta rápida.

