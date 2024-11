Polícia Civil do Acre promove ação ‘Identidade para a Dignidade’ em parceria com a Prefeitura de Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de seu Instituto de Identificação, se reuniu com a equipe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), da Prefeitura de Rio Branco, para ajustar os últimos detalhes da ação social “Identidade para a Dignidade”. A iniciativa ocorrerá na próxima sexta-feira, 22, a partir das 8h30, no Centro POP, e será destinada à emissão de documentos para pessoas em situação de rua.

Centro POP, representado por Raimundo e Sebastião Paulo, em reunião com o diretor de Identificação, Junio Cesar da Silva, para alinhar detalhes da ação ‘Identidade para a Dignidade’. Foto: cedida

A ação tem como objetivo resgatar a dignidade dessa parcela da população, facilitando o acesso à cidadania e aos direitos básicos, por meio da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A expectativa é atender cerca de 27 pessoas durante o evento.

O diretor do Instituto de Identificação Júnior Cesar da Silva destacou a relevância da parceria com a Prefeitura de Rio Branco e o apoio da juíza Andréia Brito, que viabilizou a ação: “Essa parceria é fundamental para levar cidadania a quem mais precisa. Agradeço à equipe da Prefeitura de Rio Branco, especialmente à equipe do Centro POP, e à juíza Andréia, que tem sido uma grande apoiadora desse trabalho. Nosso objetivo é contribuir para que essas pessoas possam recuperar sua dignidade e acesso aos direitos garantidos pela nossa Constituição”.

A iniciativa reflete o compromisso da PCAC em promover inclusão social e fortalecer os vínculos entre instituições públicas e comunidades vulneráveis.

