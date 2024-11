Polícia Militar do Acre recebe visita técnica de generais do Exército

A Polícia Militar do Acre (PMAC) recebeu uma visita de orientação técnica do inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (IGPM), general de brigada Ricardo Luiz da Cunha Rabêlo, acompanhado do general de brigada Diógenes de Souza Gomes, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª BIS), do Exército Brasileiro. A visita aconteceu na tarde desta terça-feira, 19.

Visita faz parte de uma agenda anual de inspeções do IGPM. Foto: Davi da Silva Barbosa/PMAC

O encontro, realizado no Quartel do Comando-Geral (QCG), em Rio Branco, foi presidido pelo comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, e integra uma agenda anual de inspeções do IGPM. A iniciativa busca fortalecer o alinhamento técnico e operacional entre o Exército Brasileiro e as corporações estaduais, oferecendo suporte e fortalecendo os laços institucionais.

Após as honrarias militares de recepção, a subcomandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, apresentou um panorama das atividades da instituição. A exposição abordou temas como logística, estrutura organizacional e dados operacionais.

Cooperação entre instituições

O coronel Luciano ressaltou a relevância da visita, destacando como um marco importante para a Polícia Militar do Acre. “A troca de experiências nos permite não apenas apresentar nossas conquistas e avanços, mas também fortalecer o compromisso com a excelência e a segurança pública. É uma oportunidade de estreitar os laços com o Exército Brasileiro, fortalecendo a cooperação entre as instituições e garantindo que sigamos no caminho certo para atender com eficiência as demandas da sociedade acreana, afirmou o comandante-geral.

Encontro foi presidido pelo comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca. Foto: Davi da Silva Barbosa/PMAC

O general Rabêlo, por sua vez, elogiou o trabalho realizado pela PMAC. “Estar no Acre, um estado que simboliza a luta pela sua brasilidade, já é motivo de grande satisfação. Mas visitar a Polícia Militar do Acre e conhecer suas boas práticas é ainda mais gratificante. A atuação da PMAC na redução da criminalidade tem sido exemplar para outras polícias militares do país. Estamos aqui para conhecer mais e compartilhar essas experiências com outras instituições que visitamos”, declarou.

General Rabêlo elogiou o trabalho realizado pela PMAC. Foto: Davi da Silva Barbosa/PMAC

A agenda incluiu ainda uma visita ao recém-inaugurado quartel do 2º Batalhão, onde foram apresentados projetos desenvolvidos pela unidade e as recentes melhorias estruturais, realizadas com um investimento de quase R$ 3 milhões.

