Polícia Civil do Acre restitui 160 celulares a proprietários em operação nacional

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou na manhã desta quinta-feira, 19, em Rio Branco, a restituição de 160 aparelhos celulares aos seus legítimos proprietários. A ação faz parte da operação nacional Mobile, uma iniciativa coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), com apoio do Ministério da Justiça.

Polícia Civil recuperou mais de 160 celulares no Acre durante operação nacional Mobile. Foto: assessoria/ PCAC

A operação, realizada entre novembro e a primeira quinzena de dezembro, utilizou mensagens eletrônicas para convocar as vítimas. Na capital acreana, cerca de 129 celulares foram recuperados, segundo o delegado e diretor do Departamento de Inteligência da PCAC, Nilton Boscaro.

“Em todo o Brasil, a ação resultou na devolução de 2.583 dispositivos móveis. No Acre, ao longo de 2024, a Polícia Civil recuperou e devolveu cerca de 662 aparelhos. A próxima fase da operação prevê a responsabilização criminal de indivíduos envolvidos nos roubos, furtos e receptação desses bens”, disse.

Delegado-geral Henrique Maciel entrega celular recuperado a vítima, destacando importância do boletim de ocorrência. Foto: assessoria/ PCAC.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, ressaltou a importância do registro do boletim de ocorrência (BO) para o rastreamento e recuperação dos dispositivos. “O boletim de ocorrência é uma ferramenta essencial, não apenas para identificar e recuperar bens roubados, mas também para combater o mercado de receptação”, afirmou.

Entre as vítimas que tiveram seus celulares restituídos está André Nasserala: “Para minha surpresa, recebi uma intimação da Polícia Civil e, ao chegar aqui, fui informado que meu celular havia sido localizado. Agradeço pelo empenho de todos, isso mostra a importância de ter tudo legalizado com nota fiscal”.

“Público comparece em peso à sede da Polícia Civil para receber celulares recuperados. Foto: assessoria/ PCAC

Para Maria Aparecida Oliveira, o momento foi um presente de Natal. “Para muitos pode ser pouco, mas, para quem rala no dia a dia, perder o celular é um grande prejuízo financeiro e emocional. Recuperar o aparelho foi uma alegria enorme e mostra o compromisso da Polícia Civil com a população”, destacou.

A operação Mobile segue avançando no combate a crimes relacionados a dispositivos móveis, fortalecendo a confiança da sociedade na atuação das forças de segurança.

