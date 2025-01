Comissão aprova projeto que prevê estímulo a ofertas de trabalho e de empreendedorismo para pessoas com deficiência

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3607/24 , que prevê a promoção de oportunidades de emprego e de empreendedorismo para as pessoas com deficiência.

O relator, deputado Josenildo (PDT-AP), recomendou a aprovação do texto. Ele apresentou emendas para ajustes na redação e para dispensar a apresentação, ao Congresso Nacional, de relatório sobre ações e resultados após a futura lei.

“Esta proposta não apenas poderá ampliar as oportunidades para as pessoas com deficiência, mas também deverá fomentar a inovação e a criação de novos negócios”, avaliou Josenildo no parecer aprovado.

Iniciativas

Conforme o texto, o Ministério do Trabalho e Emprego, em articulação com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deverá adotar as seguintes medidas:

fornecer assistência técnica e consultoria para as pessoas com deficiência que desejem se tornar empreendedores ou trabalhadores autônomos, incluindo capacitação em gestão dos negócios e acesso ao financiamento do microcrédito;

facilitar o acesso das pessoas com deficiência a oportunidades de emprego em micro, pequenas e médias empresas por meio da criação de programas específicos para intermediação da mão de obra;

oferecer suporte técnico e orientações a micro, pequenas e médias empresas com o objetivo de facilitar a contratação de pessoas com deficiência, incluindo as adequações necessárias para a acessibilidade e a adaptação ao trabalho; e

promover a inclusão das pessoas com deficiência em programas de aprendizagem e estágios remunerados.

Para execução dessas atividades, o ministério, com apoio do conselho, deverá:

celebrar acordos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;

promover campanhas de divulgação e educação, em parceria com os meios de comunicação, sobre os direitos das pessoas com deficiência e sobre as oportunidades de emprego e empreendedorismo disponíveis;

desenvolver e implementar programas de formação, aprendizado específico e capacitação contínua para as pessoas com deficiência, para desenvolvimento de competências e habilidades para o mercado de trabalho;

promover a preparação de micro, pequenas e médias empresas para receber pessoas com deficiência no quadro permanente; e

criar portal eletrônico com informações sobre oportunidades de emprego, empreendedorismo e programas de apoio para pessoas com deficiência.

Outros pontos

Por fim, a proposta determina que o Poder Executivo poderá instituir:

metas e indicadores específicos de desempenho para avaliar a efetividade das ações previstas na futura lei;

incentivos fiscais e subsídios específicos para micro, pequenas e médias empresas que promovam a alteração das regras e rotinas de trabalho com o objetivo de ampliar e facilitar a contratação e permanência de pessoas com deficiência; e

parcerias com instituições de ensino e organizações não governamentais que atuem na capacitação e qualificação profissional de pessoas com deficiência.

O descumprimento da futura lei sujeitará os infratores a sanções administrativas, multas e penalidades. De outro lado, o texto aprovado sugere a criação de um prêmio anual para as empresas que mais contratarem pessoas com deficiência.

“A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já garante os direitos fundamentais, mas ainda é preciso enfrentar desafios significativos”, disse o autor da proposta, deputado Júnior Mano (PL-CE), ao defender as mudanças.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

