Deputado Jean Mendonça garante avanços na agricultura em Alto Alegre dos Parecis

Os agricultores da Associação dos Produtores Rurais Pecuários Vale Corumbiara (ASPROBIARIA), que atende os agricultores da Estrada Linha P 44, em Alto Alegre dos Parecis, receberam recursos para a aquisição de uma grade niveladora com controle remoto e um distribuidor de calcário e adubo com capacidade de 3000 kg. Essa liberação de verbas é um reflexo do compromisso do deputado Jean Mendonça em melhorar as condições de trabalho dos agricultores locais.



Segundo o deputado Jean Mendonça, a compra de equipamentos com o uso de tecnologias, a exemplo da grade niveladora com controle remoto, possibilitará um preparo do solo mais preciso, reduzindo o esforço dos produtores e otimizando o tempo de trabalho. O distribuidor de calcário e adubo, por sua vez, garantirá uma aplicação mais eficiente de insumos, promovendo a fertilidade do solo e elevando a produtividade das lavouras.



Mendonça enfatizou que apoiar e incentivar a produção rural por meio da liberação de recursos para novos implementos agrícolas têm um impacto significativo na rotina de trabalho no campo, proporcionando melhores condições para os produtores e aumentando a capacidade produtiva das propriedades rurais. “Vamos continuar trabalhando para fomentar o desenvolvimento no campo e garantir mais oportunidades para todos”, destacou.



O presidente da ASPROBIARIA expressou gratidão pela destinação de recursos do deputado, ressaltando que os equipamentos beneficiarão diversas famílias produtoras, ampliando o potencial agrícola da região e fortalecendo a produção local. “Essa iniciativa reforça o compromisso do deputado Jean Mendonça com os agricultores, reconhecendo a importância da agricultura como fundamental para o desenvolvimento econômico e social dos municípios rondonienses”, afirmou.