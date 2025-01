Campanha de vacinação contra a gripe terá Dia D neste sábado, 25

O Dia D de vacinação contra a gripe em Vilhena será realizado no próximo sábado, 25 de janeiro, destinado a pessoas a partir dos 6 meses de idade. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), manterá todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas das 08h às 12h para a imunização.

Para facilitar o acesso da população, as duas unidades do Supermercado Irmãos Gonçalves em Vilhena também terão pontos de vacinação. As salas de vacina funcionarão em duas unidades: uma na Avenida Jô Sato, nº 388, e outra na Avenida Melvin Jones, nº 337.

Para se vacinar, basta comparecer ao ponto de vacinação mais próximo, levando carteira de vacinação, CPF ou cartão do SUS. A coordenação da Atenção básica reforça que aqueles que não conseguirem se imunizar no Dia D terão até o dia 31 de janeiro, data de encerramento da campanha, para receber a vacina.

A Prefeitura reforça a importância de aproveitar essa oportunidade para fortalecer a prevenção contra síndromes respiratórias e gripais.