Prefeitura de Jaru amplia rede de iluminação pública na Praça do Jardim dos Estados

Na última semana, a Prefeitura de Jaru, por meio das equipes do programa Jaru Luz, realizou a implantação de mais três postes com luminárias de LED, na Praça Pública do Jardim dos Estados. A medida atende a uma determinação do prefeito Jeverson Lima.

Segundo Jeverson, desde que foi inaugurado, o espaço se tornou um dos principais pontos de encontro, lazer e prática de atividades físicas na região, principalmente no período noturno.

”Por esse motivo, vimos a necessidade ampliar a rede de iluminação, para que possamos garantir mais segurança e comodidade para os frequentadores do local”, destacou o prefeito.