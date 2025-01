Recursos garantidos para os agricultores de Novo Horizonte

Atendendo à solicitação do vereador Natan do Gás, representante do distrito de Migrantinópolis e do município de Novo Horizonte, o deputado Jean Mendonça anunciou a destinação de recursos para a aquisição de uma grade niveladora para a Associação Agrícola Lacerda e Almeida (ALA). Essa liberação de recursos visa fortalecer os agricultores locais, ampliando sua capacidade produtiva. A atuação do deputado Mendonça tem se destacado na busca por recursos destinados às associações rurais, promovendo o desenvolvimento agrícola dos municípios e distritos rondonienses.

Segundo o vereador Natan do Gás, a parceria com o deputado Jean Mendonça tem se mostrado importante para o progresso de Novo Horizonte, especialmente no distrito de Migrantinópolis. “A presença do deputado em nosso distrito demonstra que temos um representante atuante, pronto para apoiar nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Sempre que precisar da presença do governo ou da Assembleia Legislativa, poderei contar com a dedicação do deputado Jean,” ressaltou.

Em resposta, Jean Mendonça parabenizou a comunidade pela eleição do vereador Natan do Gás e destacou seu comprometimento em atender às demandas dos moradores locais, especialmente dos agricultores. “Tanto o distrito de Migrantinópolis quanto a sede do município de Novo Horizonte contarão com um aliado na Assembleia Legislativa por meio do mandato do vereador Natan do Gás. Juntos, vamos apoiar os produtores rurais e garantir o desenvolvimento local,” finalizou.