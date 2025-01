Vilhena começa atendimentos aos produtores pela associação Aspergau

Lançado no sábado, 18, na Associação Aspergau, área rural de Vilhena, o Porteira Adentro começa nesta semana a primeira etapa de atendimentos de 2025, em benefício de cerca de 32 famílias na localidade. O programa oferece diversos serviços dentro das propriedades de pequenos produtores com o objetivo de melhorar a produtividade, geração de renda e disponibilidade de empregos na zona rural do município.

Ao todo, nesta primeira etapa, o programa vai levar as ações de assistência e ainda fará a abertura de 4km de estrada na região. “Durante o programa, trazemos toda a força da Semagri para a comunidade rural, com uma equipe que de campo que não mede esforços para atender as necessidades do produtor. Atender a agricultura familiar tem sido uma prioridade para nós, a zona rural vai continuar recebendo atenção diariamente da Prefeitura”, enfatizou o prefeito Flori Cordeiro, durante o evento de lançamento.

Para o presidente da Associação, Edson Ferreira de Lima, receber a Porteira Adentro é a ajuda que os produtores precisam para alavancar a produção ao longo do ano. “Essa presença da Secretaria de Agricultura, com sua equipe e seus técnicos, vai nos ajudar em muito a melhorar a produção e fazer o que precisamos dentro das propriedades”, discurso.

O secretário municipal de Agricultura, Geovane da Veiga, destacou também que no ano passado o programa atendeu 22 associações rurais. Ao todo, o município conta com 30 associações aptas para receber as ações do programa. “Esse é um programa que oferece diversos serviços dentro das propriedades, cascalho, gradagem, limpeza, assistência técnica e demais ações”.