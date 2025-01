MPRO obtém decisão judicial para garantir segurança e regularidade em unidade de saúde em São Felipe do Oeste

Após duas Ações Civis Públicas, o Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve decisão judicial favorável para que o Município de São Felipe do Oeste regularize o funcionamento da Unidade Mista de Saúde Dr. Atalibal Victor Filho. A decisão foi tomada após vistoria que identificou irregularidades em infraestrutura, segurança e gestão, com risco de incêndios e falhas no gerenciamento de medicamentos e resíduos.