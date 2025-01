Obra em Rolim de Moura vai ampliar assistência técnica e impulsionar produtividade na região

A construção do prédio administrativo da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) em Rolim de Moura está em fase final. A obra, fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com um investimento de R$ 3.058.330,45 milhões, oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento Familiar, visa proporcionar um atendimento mais eficiente e qualificado aos produtores rurais do município e região.

A nova estrutura, localizada no centro da cidade, oferecerá diversos espaços, como recepção, copa, banheiros, depósitos, salas de atendimento e estacionamento.

Para o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, a construção do novo prédio da Emater-RO é um marco para o fortalecimento da agricultura familiar e dos produtores rurais. “Nossos produtores necessitam de um espaço adequado para receber suporte técnico e orientação. Com este novo prédio, o governo valoriza, ainda mais, quem trabalha diariamente para levar alimentos à mesa das famílias rondonienses”, ressaltou.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, evidenciou a importância do projeto para o estado. “Prestamos serviços para contribuir diretamente para que este projeto saia do papel e se transforme em um legado para população. Cada tijolo colocado é um passo rumo a um estado mais próspero e alinhado com o futuro que todos merecem.”

Com a realização da entrega do prédio, a expectativa é de que os serviços da entidade se tornem, ainda mais acessíveis, beneficiando não apenas Rolim de Moura, mas também municípios vizinhos.

IMPACTO AOS PRODUTORES RURAIS

A nova sede da Emater-RO representa uma solução adequada para atender as demandas dos produtores rurais de Rolim de Moura, com a expectativa de ampliar a assistência técnica e impulsionar a produtividade local. A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia tem como missão promover a socialização de conhecimentos técnicos, econômicos, socioambientais, oferecendo assistência técnica para aumentar a produção agrícola de forma sustentável e melhorar a qualidade de vida no meio rural.