Prefeitura de Jaru realiza manutenção das pontes sobre os Rios Taci e Ubirajara na Linha 625

A prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realizou nesta semana a manutenção de duas importantes pontes do município, sendo elas, sobre os Rios Taci e Ubirajara, ambas na Linha 625.

A ação contemplou a troca das pranchas de madeira danificadas pela ação do tempo, entre outros reparos necessários.

De acordo com o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, a medida atende uma determinação do prefeito Jeverson Lima e tem como objetivo manter as travessias em boas condições de tráfego, garantindo assim mais segurança para os moradores da região.