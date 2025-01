Deputado Jean Mendonça investe em capacitação profissional

Apoiar e incentivar iniciativas que promovam a geração de renda para as mulheres é um compromisso do deputado Jean Mendonça, que tem se dedicado à implementação de políticas públicas voltadas à capacitação e formação profissional feminina no município de Ariquemes. Recentemente, Jean Mendonça liberou recursos para o projeto "Ação Mulheres", que garantiu a compra de um veículo novo e materiais necessários para os cursos oferecidos.



O projeto "Ação Mulheres" é liderado pela presidente Clarice Carmona e pela coordenadora Dona Gheo. Essa iniciativa tem causado um impacto significativo na vida de centenas de mulheres que participam dos cursos de capacitação profissional. De acordo com o deputado, o “Ação Mulheres " é um exemplo admirável de solidariedade, onde mulheres se unem para preparar outras para o mercado de trabalho.



Para a coordenadora Dona Gheo, a parceria e o apoio do deputado Jean Mendonça têm sido fundamentais para garantir a continuidade do atendimento a centenas de mulheres que, devido à falta de qualificação profissional, estão fora do mercado de trabalho. “Esse apoio do deputado Jean nos permitiu compartilhar o nosso tempo e experiência com essas mulheres. Esses momentos que passamos juntas durante as atividades têm sido enriquecedores”, afirmou.



A presidente Clarice Carmona destaca que o projeto "Ação Mulheres" se tornou um importante ponto de encontro e troca de experiências entre as participantes. “É muito gratificante ver o crescimento dessas mulheres e compartilhar conhecimentos e habilidades que impactam diretamente a vida delas e de suas famílias. Agradecemos ao deputado Jean Mendonça pelo seu apoio e parceria”, reconheceu.



Jean Mendonça reforça que a liberação de recursos tem como objetivo fortalecer essa iniciativa tão relevante, ampliando as oportunidades de capacitação e desenvolvimento para as mulheres atendidas. “Destaco o trabalho da presidente Clarice Carmona e da coordenadora Dona Gheo, que compartilham seus conhecimentos com tantas outras mulheres”, concluiu.