Prefeitura de Jaru trabalha na manutenção e ampliação de drenagem na Rua Jorge Amado no setor 7

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, seguem realizando as etapas da operação “Inverno Amazônico”.

Na manhã da última quinta-feira, 16, o serviço acontece na Rua Jorge Amado, no trecho entre a Florianópolis e Rio de Janeiro no setor 07, onde é realizada a manutenção e ampliação do sistema de drenagem na via.

O secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, explicou que, na ação, toda terra e lixo que obstruíam os tubos foram retirados. Além disso, foi instalado mais um duto de drenagem, para aumentar a capacidade de vazão da água.