Cadastro e recadastro do transporte escolar no Cone Sul iniciam dia 27 de janeiro

Com o objetivo de garantir que todos os estudantes tenham acesso às aulas de maneira segura e eficiente, o governo de Rondônia tem intensificado a divulgação sobre a importância de assegurar a vaga no transporte escolar. Os procedimentos para cadastro e recadastro dos alunos que utilizam o transporte escolar no Cone Sul do estado terão início em 27 de janeiro.

Em Vilhena, o transporte escolar atende áreas rurais e bairros que não dispõem de transporte coletivo. Pais ou responsáveis devem se dirigir à Superintendência Regional de Educação (Super) e à Secretaria Municipal de Educação (Semed), das 7h30 às 13h30, com os seguintes documentos:

Declaração emitida pela escola;

Comprovante de endereço atualizado;

Documento do estudante (RG ou Certidão de Nascimento); e

Documento do responsável (RG ou CNH).

Por outro lado, a Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras, responsável pelas cidades de Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Corumbiara, oferece o transporte escolar apenas para alunos residentes na Zona Rural, através do Programa Estadual de Transporte Escolar Compartilhado Ir e Vir, firmado entre o governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e municípios. Os documentos exigidos devem ser entregues na escola estadual no momento da matrícula.

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, salientou que, é fundamental que os pais fiquem atentos aos prazos e à documentação necessária para evitar atrasos. “O transporte é essencial para o acesso à educação, especialmente em regiões mais distantes, nesse viés, estamos informando a sociedade para a data do cadastro e recadastramento.”

MATRÍCULAS NA REDE ESTADUAL

As matrículas para novos alunos da Rede Estadual de Ensino ocorrerão de 20 a 24 de janeiro. Para estudantes com deficiência, que ainda não estão na rede, o prazo para matrícula encerra nesta sexta-feira (17). O sistema de matrícula online está disponível no endereço [email protected].