Prefeitura de Vilhena realiza obra para solucionar alagamentos na Avenida Paraná

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou uma importante obra para melhorar o escoamento das águas pluviais em um dos pontos mais críticos de alagamentos na cidade: a Avenida Paraná. A ação envolve a instalação de novas caixas de coleta e a interligação dessas estruturas à rede já existente, localizada no bairro BNH.

De acordo com o secretário de obras, Laércio Torres, cerca de 100 metros de manilhas, fabricadas na própria fábrica de artefatos cimentícios do município, estão instaladas no local. As novas caixas de captação, que estão sendo construídas na Avenida Dioes Bispo de Souza, serão conectadas à rede de drenagem da Avenida Paraná, aliviando os problemas causados ​​pelas chuvas. A previsão é de que em até dez dias a obra deverá ser concluída.

“Essa é uma de muitas medidas que a administração está implementando para conter os alagamentos na cidade. Estamos avaliando outros pontos críticos e oportunidades de cursos similares em diversas áreas, incluindo outros trechos da Avenida Paraná. Nosso objetivo é proporcionar melhorias permanentes no escoamento das águas pluviais e garantir mais segurança e comodidade para a população”, destacou Torres.

O projeto demonstra o compromisso de gestão municipal com a solução de problemas antigos de infraestrutura em Vilhena. Além de mitigar os impactos dos alagamentos, a obra também reflete a eficiência na utilização de recursos públicos, uma vez que os materiais necessários estão sendo produzidos pelo próprio município.

A Semosp segue monitorando outros locais críticos e se prepara para expandir as obras de condução em diferentes regiões de Vilhena, atendendo às demandas da população e contribuindo para o desenvolvimento urbano da cidade.