Prefeitura de Jaru Conclui pavimentação na Rua Amazonas entre Rio de Janeiro e Goiás, no Setor 3

Mesmo durante o período chuvoso, os serviços de infraestrutura e melhoria das vias urbanas em Jaru seguem em ritmo acelerado. Diversas frentes de trabalho estão em andamento, incluindo obras de pavimentação asfáltica.

Na última terça-feira (14), os moradores da Rua Amazonas, no trecho entre as avenidas Rio de Janeiro e Goiás, no setor 03, foram contemplados com a conclusão do asfaltamento. O processo incluiu a aplicação da capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

As obras foram acompanhadas de perto pelo prefeito Jeverson Lima, que destacou a importância do planejamento e organização na gestão pública para atender às necessidades da população. “Asfalto representa progresso, desenvolvimento e contribui diretamente para a qualidade de vida dos jaruenses”, afirmou.