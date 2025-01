Em ação contra o crime organizado, evista geral é feita em unidade prisional de Ji-Paraná

Com o intuito de combater o crime organizado, o governo de Rondônia realizou uma revista geral na Penitenciária Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná, na terça-feira (14). A Operação “Praesentia” da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi conduzida pelo Grupo de Atividades Penitenciárias Especiais da Polícia Penal do Estado de Rondônia (Gape), que executou uma inspeção minuciosa em todas as celas da unidade prisional.

De acordo com a Sejus, as inspeções nas unidades prisionais são atividades contínuas, e as revistas foram intensificadas a partir desta semana, como parte de uma estratégia mais ampla para auxiliar todas as forças de segurança no combate à criminalidade no estado.

Durante a operação, foram apreendidos quatro telefones celulares, que serão encaminhados para perícia. Iniciada em 2022, a Operação “Praesentia” visa a manutenção da ordem e disciplina dentro da unidade prisional, além de fortalecer o trabalho desenvolvido pelas autoridades com a segurança pública.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou a relevância das inspeções regulares. “As revistas são fundamentais para garantir a segurança dentro das unidades prisionais e para impedir que objetos ilícitos entrem nas celas. Estamos intensificando essas ações em todo o estado para combater a criminalidade.”