Cirone anuncia mais R$ 5 milhões para escolas municipais de Cacoal

As escolas municipais de Cacoal estão sendo contempladas com novos investimentos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), junto ao Governo do Estado. O volume de recursos viabilizados pelo deputado para atender as unidades de ensino do município, nos últimos 30 dias, ultrapassa R$ 5 milhões. “Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha e a secretária Ana Pacini, pelo empenho para que todos esses projetos que beneficiam nossas escolas se tornassem realidade”, disse Cirone.



Além do governador e da secretária de Educação, Cirone agradeceu ao apoio do deputado Alan Queiroz, que destinou, por meio de emenda parlamentar, R$ 1 milhão e 500 mil para a execução das obras de reparos nas escolas cacoalenses. “É uma união de forças que contribui muito com a melhoria da qualidade da educação oferecida as crianças e jovens de nosso município”, afirmou Cirone.



Os investimentos nas escolas do município contemplam desde a construção de salas de aula, a reformas, pinturas padronizadas, aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais. Há recursos também para a aquisição de veículos.



As escolas beneficiadas com os novos investimentos são a Santos Dumont, Dr. João de Deus, Cláudio Manoel da Costa, Ângela Maria da Mata, Maria do Socorro, Augustinho Góis, José de Almeida, Luiz Lenzi, Rodolfo Luchtenberg, Cruzeiro do Norte e Centro Municipal de Atendimento Especializado em Autismo de Cacoal.