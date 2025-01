Prefeitura de Vilhena abre licitação para pavimentação urbana no Setor 22

A Prefeitura Municipal de Vilhena anunciou a abertura da Licitação Concorrência Pública nº 12/2024/PMV, que visa contratar uma empresa especializada para execução de obras de pavimentação em vias urbanas, incluindo distribuição, sinalização viária e construção de calçadas no Setor 22.

A abertura das propostas ocorrerá às 09h30 do dia 01/10/2025, de formato eletrônico, pelo site Licitanet.com.br. A licitação será realizada na modalidade de Concorrência Pública, com sorteio de julgamento pelo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. O valor estimado do contrato é de R$ 5.371.715,08.

Os interessados ​​deverão acessar e retirar os atos convocatórios no site oficial da Prefeitura de Vilhena ou diretamente na Controladoria de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Informações adicionais disponíveis estão no processo administrativo nº 9790/2024, em conformidade com o Decreto nº 61.486/2023.

Essa iniciativa representa um importante avanço para o desenvolvimento da infraestrutura urbana, promovendo melhorias na mobilidade e qualidade de vida dos moradores do Setor 22.