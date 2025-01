Entrega de implementos agrícolas fortalece produtores em Colorado do Oeste

Na Associação dos Produtores Rurais do Vale do Barroso, situada na Linha 5 km 18, no município de Colorado do Oeste, o deputado Cirone Deiró realizou a entrega de uma plantadeira de 4 linhas. O equipamento foi solicitado em 2024 pelo ex-vereador João Victor. A visita que foi realizada no último dia 10 de janeiro, contou com a participação de diversas lideranças locais, incluindo o prefeito Edinho da Rádio, o secretário de Obras Josemar Beatto, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Michelly Martins, e o ex-vereador João Victor, além dos moradores da comunidade.



O presidente da associação e agricultor, Tiago Gomes, expressou sua satisfação com a entrega de mais um implemento pelo deputado Cirone. “A plantadeira era uma antiga reivindicação dos agricultores da nossa associação, essencial para o plantio de milhos e outros grãos. Nossa associação é formada por pequenos agricultores, e se beneficia enormemente do apoio do deputado, que já destinou recursos para a aquisição de um perfurador de solo, uma carreta e um colhedor de forragens. Esses equipamentos fazem a diferença em nossa rotina de trabalho,” explicou.



O deputado Cirone Deiró enfatizou a importância do contato direto com os agricultores para compreender o impacto dos implementos já entregues e os desafios enfrentados na atividade agrícola diária. “Essa proximidade é fundamental para orientar nosso trabalho. Na Assembleia Legislativa, tenho trabalhado em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha pelo fortalecimento da agricultura no nosso estado,” afirmou.



Cirone também ressaltou a relevância da agricultura familiar para a economia local: “É uma alegria estar novamente em Colorado do Oeste, ao lado do prefeito Edinho da Rádio, da vereadora Michelly Martins, do ex-vereador João Victor e demais lideranças locais. Hoje, entregamos implementos que valorizam o homem e a mulher do campo, que são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos municípios,” reconheceu.



Por sua vez, o prefeito Edinho da Rádio destacou a importância das entregas realizadas pelo deputado Cirone. “A parceria com o deputado Cirone Deiró é estratégica e trará benefícios para nosso município. Os moradores que recebem este equipamento já estão colhendo os frutos, e muitos outros benefícios ainda estão por vir. Agradeço ao deputado Cirone Deiró pelo apoio ao nosso município de Colorado,” finalizou Edinho.