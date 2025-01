Projeto Cidades Inteligentes aprova software Pronto Saúde para dinamizar atendimentos na Unidade Básica de Saúde

Ariquemes, um dos municípios atendidos pelo Projeto Cidades Inteligentes (Procint), realizado por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), tem avançado na área tecnológica e, dessa forma, apresentado resultados para a população. Um dos principais avanços ocorre na área da saúde. Após a implantação do software Pronto Saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS), a Prefeitura tem constatado os bons resultados oferecidos pelo dinamismo do sistema desenvolvido pelo Procint.

Conforme o Coordenador-Geral do Procint, Vagner Schoaba, graças ao Pronto Saúde e aos profissionais, a UBS vem dinamizando os atendimentos. “Quem ganha com esse trabalho é a população, que fica menos tempo na fila de espera e tem todas as informações sobre o seu atendimento na palma da mão, por meio do sistema Pronto Saúde que pode ser acompanhado pelo telefone”, destaca.

Schoaba explica que o software foi desenvolvido com o objetivo de melhorar e integrar o atendimento das demandas de saúde para a população ariquemense. E que o ‘Pronto Saúde’ é uma iniciativa do Procint e é financiado por uma emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura.

Dentre as funcionalidades do Pronto Saúde, estão o agendamento de consultas, a gestão de prontuários eletrônicos, o controle de estoque de medicamentos entre outras ações. O Coordenador acrescenta que o software também promove a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes, estando em conformidade com as leis e regulamentações mais rigorosas do setor.

Os principais módulos do Pronto Saúde incluem: Prontuário Eletrônico Integrado; zero utilização de impressão e uso de papel; redução das filas e gestão de filas; agilidade e humanização do atendimento; eliminação do retrabalho de digitação; eliminação da duplicidade de documentos; informações com mais qualidade, legibilidade e confiabilidade; facilidade na tomada de decisões baseada no histórico do paciente; gestão das informações sobre atendimento e melhoria da comunicação interna.