Polícia Militar recebe mais recursos para aquisição de pistolas

A Polícia Militar vai receber mais R$ 400 mil para aquisição de pistolas semiautomáticas. Os recursos foram assegurados pelo deputado Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar. “Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha, por sua disposição em apoiar todas as ações, que buscam o fortalecimento da segurança pública do nosso Estado”, afirmou Cirone.



O deputado já conseguiu viabilizar aproximadamente R$ 1 milhão para investimentos na área da segurança pública. Os recursos foram utilizados para a aquisição de pistolas, fuzis, ambulância de resgate, trator cortador de grama, instrumentos musicais, medalhas e realização de competições esportivas, além da execução de outros projetos. “São ações que contribuem diretamente com o fortalecimento das classes policiais, refletindo na segurança e no conforto de nossa população”, disse Cirone.



Cirone Deiró também fez frente a diversas outras ações na Assembleia Legislativa, relacionadas a segurança pública. Entre elas está a defesa dos policiais militares que fizeram o Curso de Habilitação de Oficial de Administração (CHOA), em Porto Velho, em 2022. Em virtude de mudanças em editais publicados posteriormente ao curso, surgiu um impasse para a promoção, que só foi resolvido após diversas reuniões entre os policiais, o comando da Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Segurança, a Assembleia Legislativa e outros setores envolvidos com o tema. Todas as discussões foram intermediadas pelo deputado.