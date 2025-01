Governo de Rondônia fortalece saúde pública em Ji-Paraná com entrega de ambulâncias e insumos médicos

Duas ambulâncias e mais de R$ 110 mil em insumos médicos e hospitalares foram entregues ao Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, em Ji-Paraná pelo governo de Rondônia, na sexta-feira (10). A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), tem como objetivo atender às necessidades da população, ampliando o acesso a serviços essenciais, a fim de fortalecer a rede municipal de saúde.

Durante a solenidade de entrega, o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, ressaltou o empenho do governo de Rondônia no suporte aos municípios de forma ampla e efetiva. “Essa entrega é mais um exemplo do trabalho desenvolvido pela gestão estadual com políticas públicas municipalistas. O fortalecimento da saúde nos municípios é essencial para garantir que a população receba um atendimento eficiente perto de suas casas. O governo atua ao lado dos gestores locais, contribuindo com recursos e equipamentos que fazem a diferença na vida das pessoas.”

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, evidenciou a importância de investir na universalização do Sistema Único de Saúde (SUS) e no fortalecimento da atenção primária nos municípios. “Quando fortalecemos a saúde nos municípios, estamos diminuindo a necessidade de deslocamentos e internações em unidades como o João Paulo II. As entregas das ambulâncias e insumos é um passo importante para garantir que a saúde pública funcione de forma integrada, acessível e eficiente, atendendo a todos com dignidade.”

INVESTIMENTO

As ambulâncias entregues serão usadas exclusivamente para o transporte de pacientes, melhorando a agilidade no atendimento de emergências e oferecendo mais segurança e conforto aos cidadãos. Os insumos entregues ao Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz inclui medicamentos e materiais médicos, essenciais ao atendimento diário e emergencial. Os recursos contribuirão no suprimento da demanda na unidade, que é referência para a população local.