Emenda do deputado Alex Redano chega para fortalecimento da produção rural em Theobroma

O deputado Alex Redano (Republicanos) anunciou que chegou mais um investimento significativo para o município de Theobroma. Por meio de emenda parlamentar, foram destinados R$ 180 mil para a Associação dos Produtores Rurais de Theobroma (APRUTH), localizada na Linha 603.



O recurso foi utilizado para a aquisição de 01 plantadeira e 01 adubadora, para realização dos serviços de distribuição de sementes e fertilizantes, fortalecendo a agricultura local e beneficiando diretamente os produtores rurais da região. A iniciativa atende a um pedido do Vereador Cezar e do presidente da associação, Izael Henrique da Rocha.

"Esse investimento reafirma o nosso compromisso com o desenvolvimento rural e com as famílias que vivem da produção agrícola. Sabemos da importância desses implementos para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais", destacou o Deputado Alex Redano.



A agricultura é uma das principais fontes de renda para o Rondônia. Com o apoio dessa emenda, a expectativa é de que os produtores possam ampliar sua capacidade de produção e, consequentemente, contribuir para o fortalecimento da economia local.

Izael Henrique da Rocha, presidente da APRUTH, agradeceu ao deputado pelo apoio: "Essa emenda vem em um momento muito importante. Estamos felizes em poder contar com representantes comprometidos com o setor rural. Certamente, esse investimento fará a diferença para todos os nossos associados".



Com a chegada dos recursos, os implementos agrícolas serão adquiridos e entregues nos próximos meses, possibilitando maior eficiência no trabalho dos agricultores e incentivando o crescimento sustentável na região.