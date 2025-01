Secretaria de Saúde de Espigão do Oeste está com Processo Seletivo com vagas para Residências Multiprofissionais

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com processo seletivo aberto para Residências Uniprofissionais e Multiprofissionais na área da saúde. Essa iniciativa visa fortalecer o atendimento à população e proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional para os candidatos selecionados.

Os interessados devem acessar o edital completo e realizar a inscrição por meio do site oficial: https://portal.residenciasvilhena.com.br/edital/ver/15. As inscrições se encerram no dia 20 de janeiro, com a prova prevista para dia 26 de janeiro.

A secretária municipal de Saúde destacou a importância do programa para o fortalecimento das políticas públicas locais. "Essa é uma oportunidade única para que profissionais ampliem seus conhecimentos e contribuam diretamente com a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à nossa comunidade", ressaltou o Secretário de Saúde Wilesmar Santos.

Vagas Disponíveis

O edital prevê a oferta de 16 vagas distribuídas entre diferentes áreas da saúde, conforme descrito abaixo:

Enfermagem - 4 vagas

- 4 vagas Farmácia - 2 vagas

- 2 vagas Odontologia - 2 vagas

- 2 vagas Fisioterapia - 2 vagas

- 2 vagas Serviço Social - 2 vagas

- 2 vagas Psicologia - 2 vagas

- 2 vagas Nutrição - 2 vagas





As vagas são voltadas para profissionais que buscam aperfeiçoar suas habilidades e atuar diretamente no fortalecimento do sistema público de saúde do município.

Objetivo do Programa

O programa de residência tem como foco principal qualificar profissionais para atuar na rede de saúde pública, promovendo atendimento humanizado e de qualidade à população de Espigão do Oeste. Além disso, proporciona uma experiência prática essencial para consolidar o aprendizado acadêmico em situações reais de atendimento.