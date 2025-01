Projeto Casa da Comunidade abre inscrições para o curso de fabricação de bonecas de pano no Campus Ji-Paraná

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, vem desenvolvendo o Projeto Casa da Comunidade. A ação é uma política de qualificação profissional do IFRO para a comunidade externa, com o objetivo de atender, especialmente, o público em situação de vulnerabilidade social, econômica e cultural. Vinculado ao Departamento de Extensão (Depex/IFRO/Ji-Paraná), possui o propósito de integrar e estreitar a relação da comunidade com o campus por meio da oferta de cursos de qualificação profissional.

Por meio do Casa Comunidade, foi lançado edital visando a selecionar candidatos(as) para frequentar o Curso de Formação Inicial de Fabricação de Boneca de Pano, com carga horária de 80h, que acontecerá na cidade de Ji-Paraná, na modalidade presencial.

A disciplina teórica do curso será ofertada exclusivamente de modo presencial, no período noturno, de segunda a quinta-feira. E as disciplinas práticas do curso serão ofertadas nos finais de semana nos períodos diurno e noturno, sendo sexta-feira (tarde e noite) e sábado (manhã e tarde), na sede do IFRO Campus Ji-Paraná.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão exclusivamente na sede da instituição educacional localizada na Rua Rio Amazonas, 151 – Bairro Jardim dos Migrantes – IFRO Campus de Ji-Paraná, no horário das 8 às 13 horas, com o preenchimento de formulários, de forma presencial, até 15 de janeiro de 2025. A idade mínima para realizar a inscrição é de 16 anos.

O Edital nº 2/2025/JIPA-CGAB/IFRO, de 03 de janeiro de 2025, pode ser acessado neste link.

Projeto Casa da Comunidade

As ações do projeto iniciaram no ano de 2022, quando a Deputada Federal Sílvia Cristina disponibilizou recurso para a execução de 10 cursos. Em 2024, houve a ampliação de recursos e de locais de atendimento. O IFRO recebeu por meio de Emenda Parlamentar R$ 800.000,00 para esta finalidade.