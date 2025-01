Iluminação pública garante mais segurança e conforto em Bom Sucesso, distrito de Seringueiras

A população do Vale do Guaporé, especialmente da Linha 12 do distrito de Bom Sucesso, em Seringueiras, comemorou mais uma importante conquista com a instalação do sistema de iluminação pública em LED. A iniciativa transformou a realidade da população relacionadas à falta de iluminação. O projeto executado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Prefeitura de Seringueiras, contou com um investimento de mais de R$ 500 mil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iluminação de espaços públicos reflete o engajamento da gestão estadual em atender às demandas das comunidades, promovendo segurança, valorização dos espaços públicos e desenvolvimento dos municípios e distritos do estado. “O governo tem investido em infraestrutura moderna para melhorar, ainda mais, o bem-estar da população rondoniense”, ressaltou.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, enfatizou o impacto das iniciativas na segurança e no conforto dos moradores. “Há alguns meses, estivemos aqui, e esses postes ainda estavam sendo fabricados. Hoje, temos a satisfação de ver a iluminação em funcionamento.”

Cartão-postal do distrito de Bom Sucesso

A nova iluminação pública faz parte de um conjunto de investimentos do governo de Rondônia, voltado à infraestrutura e melhoria da qualidade de vida no estado.

Segundo a moradora Claudia Camila, “anteriormente, a linha era bem escura, diferente de como está hoje. Agora, com a nova iluminação, acredito que será ótimo para as nossas crianças e toda a população aqui do distrito”, disse.

MAIS OBRAS

Além da iluminação, o governo do estado destinou cerca de R$ 150 mil para a construção do portal turístico, no distrito de Bom Sucesso. Com a inscrição “Eu amo Bom Sucesso”, o cartão-postal reforça a identidade local e embeleza a localidade.