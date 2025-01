Governo de Rondônia entrega 11 quilômetros de nova pavimentação asfáltica na Rodovia-491, Zona da Mata

Em uma ação que marca avanço na infraestrutura do estado, o governo de Rondônia concluiu 11 quilômetros de pavimento asfáltico na Rodovia-491, no trecho que liga os municípios de São Felipe d’Oeste a Santa Luzia d’Oeste, na Zona da Mata. Os trabalhos foram executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra além de promover melhorias na qualidade de vida da população, fortalece a economia local. “Com mais de 11 quilômetros de asfalto, a Rodovia-491 se torna uma estrada de referência para o escoamento de produtos, transporte seguro de passageiros, facilitando o acesso e o fortalecimento da economia nas áreas que compõem a Zona da Mata”, ressaltou.

A pavimentação significa muito para usuários da via que estão aproveitando a nova estrada para alterar o visual das residências. O agricultor Edmar Ribeiro, morador da RO-491, satisfeito com a entrega do asfalto novo, resolveu mudar o cenário da sua casa. “Esse asfalto mudou a nossa realidade. Estou pintando toda a casa, agora que não tem mais poeira dá para investir, estou usando uma cor forte, o verde, cor da mata, fazia tempo que eu queria arrumar, agora com o asfalto chegou a hora”, enfatizou.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, Eder André Fernandes, evidenciou a importância do trabalho executado pelo DER-RO para garantir que a Rodovia fosse pavimentada com eficiência e segurança. “Este é mais um exemplo do trabalho do governo de Rondônia em atender as demandas e garantir que a população possa se deslocar para qualquer local sem transtornos.”