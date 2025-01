Deputado Jean Mendonça entrega nota de empenho para a liberação de recursos destinados à saúde de Pimenta Bueno

Em sua primeira visita oficial à prefeita Marcilene e à vice-prefeita Marciane, o deputado Jean Mendonça anunciou a entrega de uma nota de empenho no valor de R$ 450 mil, que será destinada à Secretaria Municipal de Saúde. Esses recursos permitirão a contratação de exames de alta complexidade, como ultrassonografias, garantindo assim um atendimento mais eficaz à população de Pimenta Bueno. O deputado estava acompanhado de vereadores.

De acordo com o deputado, essa liberação de recursos é um importante passo no início da administração da prefeita Marcilene, viabilizando a realização de exames para pacientes da rede municipal de saúde. Com a liberação de mais de R$ 4 milhões para fortalecer a Secretaria Municipal de Saúde, o deputado Jean Mendonça tem demonstrado compromisso com a melhoria da saúde da população de Pimenta Bueno.

Entre os investimentos, destacam-se os R$ 1 milhão destinados à compra de um ônibus novo para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento especializado em Porto Velho. Além disso, Jean liberou R$ 2 milhões para a realização de cirurgias eletivas, o que possibilitou zerar a fila de espera para procedimentos cirúrgicos em Pimenta Bueno e região.

Outros R$ 350 mil foram destinados por Jean Mendonça para a prefeitura comprar os novos mobiliários da nova Unidade Básica de Saúde Frei Silvestre, no bairro Nova Pimenta. O valor de R$ 1,2 milhão para a construção dessa importante obra foi liberado por meio de emenda parlamentar do senador Marcos Rogério.

Durante a visita ao gabinete da prefeita Marcilene, a chefe do executivo municipal expressou seu agradecimento pela entrega da nota de empenho. Ela aproveitou a oportunidade para fazer novas solicitações ao deputado, visando melhorias para a Escola Municipal Professor Emanuel Osvaldo Moreira, que atende os filhos de agricultores do projeto Casulo na região do Abaitará.

Jean Mendonça se comprometeu a buscar soluções para as demandas apresentadas, realizando encaminhamentos com a secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, para atender às reivindicações dos pais dos alunos da Escola Emanuel Osvaldo Moreira.