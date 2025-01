Espigão do Oeste adere à plataforma Central de Vagas para facilitar o cadastro de crianças na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para a adesão à plataforma Central de Vagas. Essa iniciativa visa otimizar o processo de inscrição de crianças nas turmas de Maternal I e II, nas unidades escolares Creche Antônio Brasil e Creche Sérgio Balbinot.

A partir do dia 6 de janeiro, os pais ou responsáveis interessados poderão acessar a plataforma para realizar o cadastro online. O processo inclui o preenchimento de informações como idade da criança, série pretendida e turno de preferência. Após o cadastro, será necessário comparecer à Secretaria de Educação, localizada na sede da Prefeitura, conforme o agendamento gerado diretamente na plataforma.

Os alunos que já estudam na rede municipal seguirão o fluxo normal de rematrícula, que ocorrerá de 6 a 10 de janeiro. Pais ou responsáveis que necessitem viajar devem procurar as escolas antecipadamente para efetivar a rematrícula. A reserva de vagas na plataforma Central de Vagas aplica-se somente para novas matrículas.

Como acessar a plataforma?

Os interessados devem: Entrar no website oficial da Prefeitura de Espigão do Oeste.

Clicar no link "Central de Vagas" ou acessar diretamente pelo endereço: https://centraldevagas.tcero.tc.br/portal/ro/espigao-doeste.

A plataforma foi desenvolvida para trazer mais transparência e organização na distribuição de vagas nas creches municipais, garantindo um atendimento eficiente às famílias do município.

Dúvidas e mais informações

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, localizada na sede da Prefeitura ou nas secretarias das escolas.