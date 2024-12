Ieda Chaves solicita equipamentos para realizar endoscopia em São Francisco do Guaporé

Pela necessidade de descentralizar os serviços de endoscopia, evitando que os pacientes de São Francisco do Guaporé precisem se deslocar para outros municípios em busca desses exames, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), apresentou a Indicação N.º 10.060/2024, ao governo de Rondônia para que faça a aquisição de equipamentos para a realização de exames de endoscopia no endoscopia no Hospital Regional (HRSF) localizada naquele município.

A deputada defendeu a aquisição do equipamento como uma medida essencial para garantir a equidade no acesso à saúde. Atualmente, a falta desse recurso obriga os moradores da região a buscar atendimento em outras cidades, o que gera desigualdades e impede que todos tenham as mesmas oportunidades de tratamento e, em muitos casos, no agravamento das condições clínicas. “Essa situação impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes, que muitas vezes enfrentam limitações financeiras e dificuldades logísticas para acessar o serviço em outros locais”, contou.



“Além disso, a medida contribuirá para a redução das filas de espera em outras unidades de saúde, promovendo uma distribuição mais equilibrada dos recursos e serviços médicos no estado de Rondônia”, complementou Ieda Chaves ao lembrar que a facilidade no acesso dos pacientes aos exames proporciona mais rapidez e eficiência nos serviços em saúde.



Ieda Chaves lembrou ainda que, a solicitação está em plena consonância com os princípios constitucionais de universalidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que visam garantir acesso igualitário e de qualidade aos serviços de saúde. A aquisição dos equipamentos deve ser feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).





População



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2022, São Francisco do Guaporé conta com mais de 16.200 pessoas.