Brinquedoteca é inaugurada em Penitenciária Feminina de Vilhena

Na última segunda-feira, 9 de dezembro, foi inaugurada a brinquedoteca na Penitenciária Feminina de Vilhena (PFSVHA). Proposta pela própria unidade prisional, a iniciativa foi financiada com recursos oriundos das penas pecuniárias administradas pela 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de Vilhena e tem como principal objetivo criar um ambiente mais acolhedor e familiar para os dias de visita.

O evento contou com a presença da juíza da 2ª Vara Criminal, Ligiane Zigiotto Bender, do promotor de justiça Rodrigo Leventi Guimarães, da diretora da unidade prisional, Cristiane Garcia da Silva, do presidente do Conselho da Comunidade Adelir Cardoso de Oliveira, da coordenadora do IFRO, Maria Helena, e da advogada Débora Cristina Prado Dutra.

As reeducandas Adrielly Rodrigues da Silva e Geovanna Muralo Stresser também conheceram o espaço e destacaram a relevância de projetos que proporcionem a reabilitação e fortalecem os vínculos familiares.

Segundo a magistrada, o espaço foi cuidadosamente planejado para atender as necessidades das crianças, oferecendo um ambiente aconchegante e tranquilo. Também fortalece os laços entre as mães detentas e seus filhos, promovendo o bem-estar emocional e demonstrando o compromisso com a humanização do sistema penitenciário.