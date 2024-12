Operação “Corta Giro” intensifica ações de fiscalização em Cacoal e Rolim de Moura

Equipes da Operação “Corta Giro”, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran), no sábado (7) e domingo (8), em Cacoal e Rolim de Moura, respectivamente, coibiram ações criminosas nos municípios. As fiscalizações têm como foco a retirada de circulação de motocicletas irregulares, clonadas, adulteradas, com registro de furto ou roubo, além de combater o uso de escapamentos barulhentos e a prática de empinar motos, colocando em risco a vida dos condutores e demais pessoas.

As ações foram realizadas durante uma missão na Região da Zona da Mata, coordenada pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT). Durante as abordagens, foram identificados condutores em direção perigosa, dirigindo sob efeito do álcool e com substâncias entorpecentes.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, as ações são fundamentais para garantir proteção à população. “Os trabalhos de fiscalização fortalecem a manutenção da segurança pública e promovem mais tranquilidade ao cidadão”, ressaltou.