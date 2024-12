Cirone assegura mais recursos para ampliação de escolas em Rolim de Moura

Mais uma escola está sendo ampliada no município de Rolim de Moura, com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil). A ordem de serviço para a execução da obra foi assinada no último dia 22. Serão construídas cinco salas de aula e uma passarela.



Desta vez a contemplada é a Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira, localizada no Bairro Cidade Alta. A obra será realizada com um investimento de R$ 321.700,00, em convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), por meio de emenda parlamentar de Cirone Deiró. A execução ficará a cargo da empresa E.S. Serviços de Arquitetura Ltda.



O prefeito Aldo Júlio afirmou que o bairro Cidade Alta, o maior de Rolim de Moura, apresenta uma crescente demanda por infraestrutura educacional. Segundo ele, com a construção das novas salas de aula, a Escola Neusa Santos de Oliveira ampliará sua capacidade, atendendo melhor à comunidade escolar. “Nossa gratidão ao deputado Cirone Deiró, por destinar esta emenda para nosso município, investindo na educação e proporcionando para nossas crianças um ambiente moderno, amplo e funcional, que atenderá toda a comunidade”, disse.



Segundo o prefeito, a Escola Neusa Santos de Oliveira deverá ser contemplada também com um refeitório. “Já estamos trabalhando no processo de licitação da obra”, anunciou. Recentemente, Aldo Júlio também assinou a ordem de serviço para a construção de sete novas salas de aula na mesma escola. Somando a estas cinco novas salas, serão 12 espaços construídos, além do refeitório.